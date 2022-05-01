Мир должен и привлечет Россию к ответственности, - Байден

Об этом он написал в твиттере .



"Так же, как Владимир Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и будет привлекать РФ к ответственности", - подчеркнул американский президент.

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.

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