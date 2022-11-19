Международное сообщество должно начать готовиться к развалу России на ряд меньших национальных государств.

Об этом пишу в статье Atlantic Council о значении победы Украины над Россией и российским империализмом.

"Поражение (Путина и России) в Украине вызовет подъем стремления к независимости среди многих нероссийских народов в составе нынешней Российской Федерации. Возникнет немало вызовов безопасности, схожих с теми, которые возникли после распада СССР. Но поскольку неудачи в Украине проявляют военную слабость Москвы, распад России на ряд меньших национальных государств уже не выглядит за пределами возможного. Международное сообщество должно начать готовиться к такому развитию событий уже сейчас.

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Другие страны постсоветского периметра России также смогут отбросить ориентацию на Кремль. Особое значение в этом процессе будет иметь Беларусь, находящаяся под необъявленной оккупацией России. Освобождение Беларуси позволит установить прочную и географически целостную границу вдоль восточного фланга Европы.

Неудачи в Украине проявляют военную слабость Москвы, распад России на ряд меньших национальных государств уже не выглядит вне возможного

Вторжение Владимира Путина в Украину широко считается самой большой угрозой системе глобальной безопасности со времен завершения холодной войны. Российский диктатор стремится переписать правила и вернуть международное сообщество ко временам открытых имперских захватов. Если ему это удастся, весь мир войдет в угрожающую новую эпоху конфликтов и конфронтации, отмеченную эскалацией милитаризма и закрытыми границами.

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К счастью, есть альтернатива. Украина уже разрушила главный имперский миф о военной непобедимости России и продемонстрировала, что она более чем способна разгромить силы Путина на поле боя. Если Запад сохранит свою поддержку и обеспечит Киев необходимыми для этого средствами, то есть все основания полагать, что Украина может решительно победить Россию.

Украина уже разрушила главный имперский миф о военной непобедимости России и продемонстрировала, что она более чем способна разгромить силы Путина на поле боя

Это будет историческая победа самой Украины. В то же время это станет чрезвычайно важной победой для широкого международного сообщества.

Разгром в Украине покончит с российской имперской идеологией, проложив путь к продолжительному миру в Европе. Это поможет обеспечить равенство принципов и правил, при которых меньшие по размеру государства могут свободно определять свою судьбу и не должны опасаться географически более крупных соседей. Эти цели вполне достижимы. Нужна только несгибаемая поддержка Украины".

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Об авторе. Даниил Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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