Мир должен финансово изолировать Россию, чтобы у нее не было средств для военных наемников, - военный эксперт Кузан
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что по всему миру украинские общины собираются и проводят акции с главным требованием – привлечь внимание мира к нашей борьбе
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть четкие требования к правительствам стран – вооружить Украину, чтобы она победила на поле боя. Наложить больше санкций на Россию. Мир должен изолировать Россию, чтобы деньги свободного мира не шли в Россию, которая за эти деньги нанимает вагнеровцев, заключенных и других бойцов, которые приезжают в Украину творить беспредел, насилие, убийства", - отметил Кузан.
По словам военного эксперта, мир должен отрезать Россию от денег и ресурсов свободного мира.
"Признать Россию государством-еррористом. Россия терроризирует мир гуманитарным кризисом, ядерным кризисом – это свидетельствует о том, что так ведут себя террористические государства", – подчеркнул Кузан.
- Правительство Великобритании достигло цели постепенно прекратить поставки нефти из России после полномасштабного вторжения в Украину.
- Через несколько дней после полномасштабного вторжения министр обороны Украины Алексей Резников получил из России требование о капитуляции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное