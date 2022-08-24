Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть четкие требования к правительствам стран – вооружить Украину, чтобы она победила на поле боя. Наложить больше санкций на Россию. Мир должен изолировать Россию, чтобы деньги свободного мира не шли в Россию, которая за эти деньги нанимает вагнеровцев, заключенных и других бойцов, которые приезжают в Украину творить беспредел, насилие, убийства", - отметил Кузан.

По словам военного эксперта, мир должен отрезать Россию от денег и ресурсов свободного мира.

"Признать Россию государством-еррористом. Россия терроризирует мир гуманитарным кризисом, ядерным кризисом – это свидетельствует о том, что так ведут себя террористические государства", – подчеркнул Кузан.

Правительство Великобритании достигло цели постепенно прекратить поставки нефти из России после полномасштабного вторжения в Украину.

Через несколько дней после полномасштабного вторжения министр обороны Украины Алексей Резников получил из России требование о капитуляции.

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