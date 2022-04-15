Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие в Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, что все страны должны быть готовы к тому, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины
Об этом он сказал в интервью CNN .
Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного или химического оружия, потому что он не ценит жизнь украинцев.
Президент отметил, что важно не бояться, а именно быть готовым к тому, что это может произойти.
"Не только я – весь мир, все страны должны быть обеспокоены. Химическое (или ядерное, – ред.) оружие, они могут это делать, для них жизнь людей – ничто. Вот почему. Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми". Но это вопрос не только к Украине, а ко всему миру, я думаю”, - заявил президент.
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