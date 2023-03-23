Выдача Палатой предварительного производства Международного уголовного суда ордеров на арест двух лиц в контексте войны в Украине – российского президента Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по сути, делегитимизирует правление российского диктатора.

Можно сказать, что 17 марта становится историческим днем, потому что Путин в глазах всего мира потерял свой статус. Собственно, это было "подарком" Москве перед встречей российского диктатора с Си Цзиньпином, которому никогда не приходилось общаться с Путиным, когда тот стал международно признанным преступником.

Читайте также: У России нет никаких шансов уцелеть

Россия сегодня входит в огромный демографический кризис. И похищение тысяч украинских детей, чтобы компенсировать убыль населения России, является невероятным злом. Путин – темная сила, с которой должен вместе бороться весь мир. Эти дети, родители которых в большинстве случаев, убиты российскими террористическими войсками, насильственно лишены своей страны и национальной идентичности, будут иметь шрамы на душе на всю жизнь. Только кремлевские монстры могли додуматься до такого злого умысла, и все они должны понести за это справедливое и необратимое наказание. А международная общественность уже должна подумать о программе возвращения похищенных детей обратно в Украину, для воссоединения их со своими семьями.

Похищение тысяч украинских детей, чтобы компенсировать убыль населения России, является невероятным злом. Путин – темная сила, с которой должен вместе бороться весь мир. Эти дети, родителей которых в большинстве случаев, убили российские террористические войска, насильственно лишенные своей страны и национальной идентичности, будут иметь шрамы на душе на всю жизнь.

Вопреки тому, что Москва не признает юрисдикции Международного уголовного суда, для кремлевского небожителя теперь это уже ничего не меняет. Теперь Путин никогда не сможет принять участие в работе G20, присутствовать на международных встречах, если они не будут проходить в Китае, Иране или Северной Корее. И теперь, если бы в России появились ответственные силы, способные передать Путина в Гаагу, как это сделала в свое время Сербия по поводу Слободана Милошевича, то это стало лучшим выходом для всех россиян.

Читайте также: В России все меньше вариантов действий

Мир для тирана сузился, и теперь у него остается только два варианта: до конца своей жизни скрываться в России или остальное земное время провести в тюрьме.

Хотя реальность такова, что он добровольно никогда не возьмет на себя ответственность за совершенные преступления в Украине. Его война будет продолжаться, и теперь единственный способ ее завершить – положить конец не только правлению Путина, но и его существованию. И в этом смысле нужно не только выдать ордер на его арест, но и признать Путина преступником номер один в мире, вроде Осамы бен Ладена. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Решение Международного уголовного суда глубоко символично. Оно свидетельствует о солидарности мира в объединении против Путина и будет иметь далеко идущие последствия. И также способно привести к дальнейшим санкциям и побудить население России устранить его. А поскольку висящее над его головой обвинение никогда не исчезнет, то это может стать поощрительным толчком к завершению войны России с Украиной.

Решение Международного уголовного суда глубоко символично. Оно свидетельствует о солидарности мира в объединении против Путина и будет иметь далеко идущие последствия. И также способно привести к дальнейшим санкциям и побудить население России устранить его

Кроме того, его могут арестовать собственные военные, если война затянется и увидят, что никаких шансов на победу в Российской Федерации не существует. По всей вероятности, Путина бросят под "локомотив истории" ради примирения с Западом и отмены санкций.

Читайте также: Запад решил завершить войну в этом году на поле боя

И когда в Кремле сейчас говорят, что не признают решение этого суда, они ничего не смогут поделать с тем, что узурпатор не сможет ездить в большинство стран мира. Теперь это фактически приговор России к ее изоляции. И граждан страны, возглавляемой международно признанным террористом, везде за ее пределами будут определять, как мировых изгоев, которые из-за своего молчаливого согласия с ним сами стали преступниками.

Путин во время своей войны в Украине установил новый уровень зла, и теперь на его фоне некоторые из худших преступников прошлых времен уже выглядят не такими злыми, как он сам. Кровавый военный преступник виновен в массовых убийствах мирных жителей, детей, стариков и немощных людей. Потрошитель Грозного, Сирии, а теперь и Украины – он создал себе ужасную репутацию. А в Москве еще удивляются – почему это так многие страны хотят присоединиться к НАТО.

Путин во время своей войны в Украине установил новый уровень зла, и теперь на его фоне некоторые из худших преступников прошлых времен уже выглядят не такими злыми, как он сам

Пока ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом, является четким сигналом Путину и всему миру, что он официально считается военным преступником. Россия теперь его тюрьма. Все, кто помогают преступнику, также подлежат уголовной ответственности. Теперь история навсегда будет помнить Путина как монстра, диктатора, военного преступника, а населению России было отправлено решительный сигнал, что любой россиянин, поддерживающий военного преступника, является также соучастником его преступлений.

Читайте также: Российские пропагандисты такие же военные преступники, как Путин

Несмотря на то, что физический арест и доставка диктатора в Гаагу могут быть несколько отложены, после такого решения суда у государств коллективного Запада появляется больше рычагов влияния на такие страны, как Индия, Южная Африка, Бразилия или Аргентина. Мир наконец признал, кто является преступником, и пора этим равнодушным к страданиям украинцев странам отвергнуть собственные экономические и эмоциональные интересы и принять правильные решения.

Международный престиж является огромным достоянием для тоталитарных правителей, поскольку он дает им "уличное доверие" среди граждан и, в свою очередь, питает шовинистические настроения. Этот уголовный ордер для Путина очень неудобен сам по себе, несмотря на мнения России относительно Международного уголовного суда. Теперь россияне никогда не увидят Путина, встречающегося с более чем 50 лидерами западных стран на их территории, он никогда не будет выступать в ООН. Его способность представлять себя могучей мировой геополитической фигурой будет ограничена фотосессиями с Си Цзиньпином, Ким Чен Ином и Башаром Асадом.

Международный престиж является огромным достоянием для тоталитарных правителей, поскольку он дает им "уличное доверие" среди граждан и, в свою очередь, питает шовинистические настроения

Это создает значительное внутреннее давление на Путина. И этим, несомненно, воспользуются его подчиненные. Месяцы пребывания Путина в своей должности могут быть сочтены. Все, что сейчас нужно сделать Соединенным Штатам и их союзникам, это объявить награду на доставку тирана в Гаагу. Вознаграждением может быть, например, несколько миллиардов долларов из похищенных им у россиян сотен миллиардов. Нужно только, чтобы в Российской Федерации нашлись люди, готовые помочь международному правосудию.

Читайте также: Для Путина наступает 1945-й

Путин заслуживает такой же участи, как и военные преступники, осужденные на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Психопатический тиран проводит кампанию массовых убийств и геноцида украинцев, уничтожая города, убивая и увечая невинных мирных жителей, заставляя миллионы людей покидать их дома, бросая мертвых в братские могилы или сжигая их в мобильных крематориях, чтобы скрыть военные преступления, истязая и казни. Со времен Второй мировой войны в Европе не видели таких ужасающих преступлений против человечества.

Диктаторы-убийцы не могут избежать справедливого наказания. Всех их ждет насильственный, болезненный и кровавый конец. Маленький ростом Путин стал большим монстром, которого уже давно подождать его коллеги – Николае Чаушеску, Саддам Хусейн, Муамар Каддафи и Слободан Милошевич. А теперь и Путину неуклонно приближается расплата. Время пришло.

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.