Об этом он сказал в вечернем обращении в четверг, 5 января, подводя итоги переговоров с лидерами государств-партнеров в течение дня.

"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. Мир будет знать во всех деталях – как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как РФ его осуществит. Мы это обеспечим. И ежедневно укрепляем оборону Украины", – отметил Зеленский.

Он детализировал, что со всеми партнерами всегда обсуждает две вещи - "больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам - защита на земле, в небе и на море".

Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли с премьер-министрами Хорватии и Испании, а также с президентами Латвии и Турции.

Зеленский отметил, что Хорватия готова "быть лидером в реализации именно тех шагов, которые гарантируют возвращение элементов безопасности Украине и Европы", а также поможет в разминировании украинской территории от российских мин и снарядов.

В разговоре с президентом Латвии Зеленский обсудил украинскую формулу мира, в том числе ее пункты безопасности, а также восстановление территориальной целостности Украины и ответственность России за террор против украинцев.

Относительно разговора с президентом Турции Эрдоганом, по словам Зеленского, она касалась безопасности в Черноморском регионе, в частности продовольственной и ядерной.

"Говорили также и о динамике ситуации в нашем регионе – о том, что хозяева России сейчас в достаточно отчаянном положении из-за поражений оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям", – добавил президент.

В разговоре с премьер-министром Испании Санчесом Зеленский обсудил ситуацию на передовой канун новой встречи в формате "Рамштайна". Также президент Украины поблагодарил Санчеса и всех испанцев за поддержку украинцев.

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить президента Байдена и канцлера Шольца – за решение усилить нашу оборону, очень весомое решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра – после моего разговора с господином канцлером", – добавил Зеленский.

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