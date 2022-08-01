Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Эти корабли должны получить безопасный проход. Обстрел Россией Одесского порта не должен повториться" - заявила глава МИД Британии.

По словам Трасс, Россия почувствовала на себе все бремя глобального давления, и теперь глаза всего мира будут следить, будет ли она продолжать использовать мировые поставки продовольствия как оружие, как это было до сих пор.

"Единственный способ, которым Путин действительно может смягчить созданный им глобальный кризис продовольственной безопасности, это прекратить его жестокое вторжение в Украину", - подчеркнула она.

23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

23 июля спикер МИД Украины Олег Николенко назвал удар по Одессе плевком Владимира Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Тайипу Эрдогану.

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