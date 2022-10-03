Мир будет поддерживать экономику Украины, сколько потребуется для нашей победы, - нардеп Железняк
Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что до конца 2022 года Украине нужно около $9 млрд, а партнеры обещали выделить в этом году $15–17 млрд, то есть у нас уже будет запас на 2023 год
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"У нас осталось до конца года три месяца. В последние месяцы там больше будет уплаты налогов. Нам на них нужно, ну так условно, чтобы с запасом, $9 млрд. А то, что обещали, что дойдет до конца года – это примерно $15–17 млрд. То есть мы еще запасаемся вперед и в следующем году, я думаю, что за весь год помощи мы получим $35 млрд. Возможно, с МВФ, возможно и без", - сказал Ярослав Железняк.
Народный депутат Украины уверен, что мир будет поддерживать экономику Украины вплоть до победы над Российской Федерацией.
"Как я говорил много раз, если мы думаем, что мир устанет и не найдет деньги, поверьте, небольшие для мировой экономики (это меньше чем США тратят на поддержку своих производств полупроводников), то нет, найдет. Мир будет нас поддерживать и с экономической части, и мы перейдем спокойно и этот год, и следующие, и сколько потребуется для нашей победы", - добавил он.
- Как сообщалось, министерство обороны США 28 сентября объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.
- Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.
- Президент США Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы государственных учреждений и предусматривающий выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине.
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