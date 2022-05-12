"Мир больше не волнует мнение варваров и мародеров": Подоляк о заявлении России по поводу членства Украины в ЕС
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерной Россию, которая выступила против членства Украины в ЕС, хотя раньше заявляла, что не хочет только расширения НАТО на восток
Заявление России Подоляк прокомментировал в Twitter.
"Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против и ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров", - написал Подоляк.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС изменилась и "теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО".
Также Полянский сказал, что не видит дипломатических вариантов завершения войны в Украине и намекнул на необходимость "учитывать все варианты" в вопросе использования Россией ядерного оружия.
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