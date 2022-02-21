"Мир больше не поверит лжи РФ": США сравнили действия России в Украине с грузинским сценарием

Об этом пишет посольство США в Киеве.



"Использование Россией прозрачных, халтурных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы не было таким разрушительным и опасным. Операции под фальшивым флагом, дезинформация, а теперь их собственные марионетки "просят" защиты. Все это прямо из сценария Грузии, и мир больше не даст себя обмануть этой ложью", - говорится в сообщении представительства.