"Мир больше не поверит лжи РФ": США сравнили действия России в Украине с грузинским сценарием
В США заявили, что российские фейки об Украине взяты из сценария вторжения в Грузию, но мир больше не поверит пропаганде РФ
Об этом пишет посольство США в Киеве.
"Использование Россией прозрачных, халтурных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы не было таким разрушительным и опасным. Операции под фальшивым флагом, дезинформация, а теперь их собственные марионетки "просят" защиты. Все это прямо из сценария Грузии, и мир больше не даст себя обмануть этой ложью", - говорится в сообщении представительства.
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