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Мир без России – сухой остаток саммита в Саудовской Аравии, – эксперт Центра ближневосточных исследований

7 августа, 2023 понедельник
11:42
Мир

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, отметил, что саммит с участием более 40 стран в Джидде не о нас: украинцам нужно четко понять, что этот саммит о мире без России

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"В сухом остатке вывод из встречи в Саудовской Аравии – люди готовятся к миру без России. Этот саммит не о нас. Украинцам нужно четко понять, что этот саммит о мире без России. Это больше встреча о Саудовской Аравии, об Индии, о Бразилии, о ЮАР, а также о позиционировании и лидерстве после окончания войны. А еще главным на этой встрече было то, что Формула территориальной целостности и независимости находит новую поддержку", - прокомментировал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Сергей Данилов отметил, что когда дойдет время до переговоров, мы будем иметь за спиной консенсус о соблюдении принципов ООН, что Украина суверенное и независимое государство, член ООН.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.

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