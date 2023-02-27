"Мир без России нам не нужен": Медведев пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил уничтожением человеческой цивилизации, если встанет вопрос о существовании России
Об этом Медведев написал в статье для одного из пропагандистских СМИ РФ.
По его словам, Запад "накачивает" Украину оружием и якобы препятствует переговорам, что может привести к ядерной катастрофе.
"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Крушению. Апокалипсису. Когда о прежней жизни модная будет забыть на века, пока не перестанет выходить радиация из дымных завалов", - написал Медведев.
Он добавил, что если возникнет угроза существованию РФ, то исчезнет вся человеческая цивилизация.
"Если серьезно встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Мир без России нам не нужен", - подчеркнул Медведев.
В то же время он заверил, что РФ такого вроде бы не допустит.
- 25 февраля Дмитрий Медведев заявил , что РФ воюет в Украине против целой империи врагов, которые якобы имеют целью "задушить" Россию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.82
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное