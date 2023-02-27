Об этом Медведев написал в статье для одного из пропагандистских СМИ РФ.

По его словам, Запад "накачивает" Украину оружием и якобы препятствует переговорам, что может привести к ядерной катастрофе.

"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Крушению. Апокалипсису. Когда о прежней жизни модная будет забыть на века, пока не перестанет выходить радиация из дымных завалов", - написал Медведев.

Он добавил, что если возникнет угроза существованию РФ, то исчезнет вся человеческая цивилизация.

"Если серьезно встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Мир без России нам не нужен", - подчеркнул Медведев.

В то же время он заверил, что РФ такого вроде бы не допустит.