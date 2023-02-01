СМИ в Украине и мире широко цитировали заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о его намерениях и дальше оставаться на связи с Путиным. Даже Песков в привычной манере нахамил, что Путин "пока не планирует" говорить с Шольцом.

Однако во время цитированного разговора Шольца с журналистами прозвучала другая важная фраза, попавшая в гораздо меньшее количество заголовков. Хотя ее значение для понимания психологии руководителей ведущих стран Запада точно не меньше.

Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности, подчеркнул канцлер. Страна больше не зависит от российского газа, нефти и угля.

То есть, как большое достижение подается то, что еще несколько месяцев назад казалось немыслимым. Теперь этим достижением гордятся – и, больше того, Германия "в дальнейшем продолжает работать над сокращением односторонней зависимости экономики", — добавил Шольц.

"Мир без России" все больше из смелой мечты превращается в обыденность. А это значит, что усилия по убеждению западного истеблишмента нарастить давление на Россию должны усилиться. И результат все больше будет нравиться самым западным элитам.

Такие заявления свидетельствуют, что "мир без России" все больше из смелой мечты превращается в обыденность. А это значит, что усилия по убеждению западного истеблишмента нарастить давление на Россию должны усилиться. И результат все больше будет нравиться самым западным элитам.

А между тем:

1. Немецкий концерн Rheinmetall планирует значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов.

Это происходит из-за роста спроса в Украине и странах Запада.

Гендиректор концерна Армин Паппергер пояснил, что существует возможность производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, а мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год. Это сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

Но если Путину будет позволено вести затяжную войну, этого может оказаться недостаточно.

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По данным The Wall Street Journal, уже сейчас польские военные заводы работают в три смены, чтобы ремонтировать технику для ВСУ.

То, что Путин не собирается останавливаться сам, понял уже и Орбан. Так что единственный способ завершить войну – это остановить Путина, помогая ВСУ нанести ему поражение и отправив российскую экономику на дно с помощью санкций – и не давая возможности их обходить.

2. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и Ближний Восток вскоре предупредит страны и компании, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с субъектами, на которых распространяются американские ограничения.

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То, что Путин не собирается останавливаться сам, понял уже и Орбан. Так что единственный способ завершить войну – это остановить Путина, помогая ВСУ нанести ему поражение и отправив российскую экономику на дно с помощью санкций – и не давая возможности их обходить.

3. А для тех, кто услышит предупреждение, есть альтернатива. Италия и Ливия заключили соглашение на 8 миллиардов долларов по добыче газа.

4. Нерезиденты в 2023 году продолжают избавляться от российских госбумаг, продавая облигации федерального займа (ОФЗ) с большим дисконтом (25-40%, а по некоторым бумагам – вплоть до 70% от номинала).

Уже в текущем году нерезиденты сократили свои вложения в ОФЗ на 250 миллиардов рублей.

5. Около 4,6 млн россиян работают неполное рабочее время, находятся в простое по вине работодателя или в отпуске без сохранения заработной платы.

За январь-октябрь 2022 года армия "скрытых безработных" увеличилась на 730 тыс. человек.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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