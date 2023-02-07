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Мир без Путина был бы лучше, – министр обороны Германии Писториус

7 февраля, 2023 вторник
22:52
Мир

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, без президента РФ Путина мир был бы лучше

Об этом он сказал в интервью изданию Bild .

"Без колебаний и без компромиссов" мир без Путина был бы лучше, цитирует главу Минобороны ФРГ издания.

Кроме этого, по его мнению, угрозы РФ применить ядерное оружие не должны воспрепятствовать военной поддержке Украины.

"В конце концов мы все не знаем, что делает Путин, но это не должно останавливать нас в разумной поддержке вместе с союзниками", - отметил министр.

В частности, Писториус также подчеркнул, что в Украине происходит "жестокая война на истощение" с "огромным количеством жертв".

"Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки", - отметил он, добавив, что поддерживает тезис о победе Украины в войне.

ЕС
Германия
война с Россией
помощь Украине
Мир про Украину
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