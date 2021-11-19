Минздрав запустил бесплатную горячую линию по е-больничным

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Министерство здравоохранения совместно с партнерами из министерства социальной политики, министерства цифровой трансформации, Национальной службы здоровья, Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования Украины при поддержке проекта Всемирного банка запустили работу контактного центра, дающего разъяснения по поводу е-больничных.



Чтобы получить информацию об электронном листке нетрудоспособности, нужно позвонить по номеру 1677.



В Минздраве отметили, что с момента запуска реформы больничных в электронной системе здравоохранения врачи сформировали более 3,9 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности. На их основании в реестре ПФУ сформировали 2,9 млн е-больничных, выплаты по которым уже составили более 1 млрд грн.

Напомним, с 1 октября медицинские учреждения полностью перешли на выдачу электронных листков нетрудоспособности.