Минздрав запустил бесплатную горячую линию по е-больничным
Министерство здравоохранения запустило работу контактного центра, работники которого дают консультации по вопросам, связанным с запуском электронных больничных
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Министерство здравоохранения совместно с партнерами из министерства социальной политики, министерства цифровой трансформации, Национальной службы здоровья, Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования Украины при поддержке проекта Всемирного банка запустили работу контактного центра, дающего разъяснения по поводу е-больничных.
Чтобы получить информацию об электронном листке нетрудоспособности, нужно позвонить по номеру 1677.
В Минздраве отметили, что с момента запуска реформы больничных в электронной системе здравоохранения врачи сформировали более 3,9 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности. На их основании в реестре ПФУ сформировали 2,9 млн е-больничных, выплаты по которым уже составили более 1 млрд грн.
- Напомним, с 1 октября медицинские учреждения полностью перешли на выдачу электронных листков нетрудоспособности.
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