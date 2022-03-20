Минздрав запретил продажу и применение белорусских лекарств
Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарств. Однако те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности
Об этом сообщает Минздрав.
В Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители или заявители, имеющие юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси. Отмечают, что отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами.
"Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", – говорится в сообщении.
Лекарственные средства, ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения срока годности.
- Напомним, в Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам.
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