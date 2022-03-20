Минздрав запретил продажу и применение белорусских лекарств

Об этом сообщает Минздрав.

В Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители или заявители, имеющие юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси. Отмечают, что отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами.



"Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", – говорится в сообщении.

Лекарственные средства, ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения срока годности.

Напомним, в Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам.