Минздрав втрое увеличил срок действия е-рецептов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Отныне срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за собственные средства, составляет 90 календарных дней (вместо 30 дней, как было раньше). Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт", - заявили в Минздраве.

Там добавили, что список лекарств и правила отпуска остаются неизменными.

"Важно, что срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства - 30 календарных дней", - говорится в сообщении.