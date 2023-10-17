Минздрав втрое увеличил срок действия е-рецептов
Срок действия электронных рецептов на рецептурное лекарство, покупаемое пациентом, увеличился до 90 календарных дней с тридцати, как было ранее
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Отныне срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за собственные средства, составляет 90 календарных дней (вместо 30 дней, как было раньше). Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт", - заявили в Минздраве.
Там добавили, что список лекарств и правила отпуска остаются неизменными.
"Важно, что срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства - 30 календарных дней", - говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что с 1 июля медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" будут выдаваться только по электронному рецепту. Исключения будут сделаны только для жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.14
- EUR Покупка 39.52Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное