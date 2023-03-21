Об этом сообщили в пресс-центре Кабинета министров Украины.

Минздрав закупил 500 систем внутрикостного сосудистого доступа для инфузионной и медикаментозной терапии, 3000 единиц игл разной длины и аппликаторы. Они уже доставлены в 16 регионов. Медоборудование получат учреждения здравоохранения, которые принимают больше всего пострадавших от военных действий.

"В экстренных ситуациях у пострадавших, которые находятся в критическом состоянии, крайне важно как можно скорее начать лечение. Для этого необходим быстрый доступ к введению инфузионных растворов и соответствующих медицинских препаратов", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что это современное оборудование позволяет в течение 10 секунд получить такой доступ. Его можно использовать и для взрослых, и для детей.

"Это эффективный и безопасный способ спасти жизнь человеку, когда нет возможности быстро обеспечить внутривенный доступ, а каждая минута имеет значение", - подчеркнул Ляшко.

Отмечают, что такая система внутрикостного доступа широко используется в ведущих странах мира. Она крайне необходима в экстренных ситуациях, когда обеспечение внутривенного доступа осложнено или вообще невозможно, в частности, из-за тяжелого клинического состояния пациента. Также внутрикостные доступы по своей функциональности не отличаются от центрального венозного доступа, поэтому их можно использовать в таких сложных условиях.

"Наличие такого оборудования приблизит качество предоставления медицинской помощи к лучшим мировым практикам, которые основываются на основе доказательной медицины", - отметили в сообщении.