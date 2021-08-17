Минздрав: В Украине более 80% умерших от коронавируса - люди старше 60 лет
Более 80% умерших от коронавируса в Украине - это люди старше 60 лет
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти данные указывают на то, что пожилые люди находятся в высокой зоне риска коронавируса. Причем чем старше человек, тем выше этот риск.
Так, среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70 лет - 52% (28 033).
"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - отметили в Минздраве.
- В течение суток 16 августа было зарегистрировано 890 новых случаев COVID-19 (в том числе 81 ребенок и 10 медработников), 27 человек умерли, 433 пациента выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное