Минздрав: В Украине более 80% умерших от коронавируса - люди старше 60 лет

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные указывают на то, что пожилые люди находятся в высокой зоне риска коронавируса. Причем чем старше человек, тем выше этот риск.

Так, среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70 лет - 52% (28 033).

"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - отметили в Минздраве.

В течение суток 16 августа было зарегистрировано 890 новых случаев COVID-19 (в том числе 81 ребенок и 10 медработников), 27 человек умерли, 433 пациента выздоровели.

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