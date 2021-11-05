Минздрав увеличил количество кроватей для больных COVID-19

Об этом он заявил на брифинге 5 ноября.



Пациентам, госпитализированным с коронавирусом, добавили 857 коек в пяти украинских больницах.



"Учитывая большие цифры количества случаев COVID-19, в течение последней календарной недели для лечения COVID-19 выделено еще 857 коек в пяти больницах", - заявил глава Минздрава.



В общей сложности, количество коек с кислородом насчитывает более 70 тыс. Ляшко заявил, что 69% коек с кислородом заняты, но настоящая занятость таких коек составляет 57%.



По словам министра, в 48 из 520 больницах для COVID-больных заполнены все койки, в 223 - койки заняты более чем на 75%. Не имеют критической нагрузки 55% больниц.

Ранее сообщалось, что в 15 регионах Украины превышены показатели загруженности COVID-кроватей с кислородом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb