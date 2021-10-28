Минздрав утвердил список противопоказаний для COVID-вакцинации, - Радуцкий

Об этом в Facebook написал руководитель комитета ВР по здоровью нации Михаил Радуцкий.

“В документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также предостережение (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками. Противопоказания могут носить характер постоянных или временных”, - написал Радуцкий.

По его словам, в целом определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с предосторожностью. Радуцкий не привел в своем сообщении перечень таких оговорок.

“Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения”, - добавил нардеп.

Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения - украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".