Минздрав утвердил список противопоказаний для COVID-вакцинации, - Радуцкий
Минздрав утвердил список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19
Об этом в Facebook написал руководитель комитета ВР по здоровью нации Михаил Радуцкий.
“В документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также предостережение (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками. Противопоказания могут носить характер постоянных или временных”, - написал Радуцкий.
По его словам, в целом определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с предосторожностью. Радуцкий не привел в своем сообщении перечень таких оговорок.
“Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения”, - добавил нардеп.
Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения - украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".
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