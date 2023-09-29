Минздрав утвердил рекомендации по дополнительной вакцинации против COVID-19
Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по определению приоритетных групп для вакцинации против COVID-19 и получению бустерных доз в 2023-2024 годах
Об этом идет речь на сайте учреждения.
В общем, рекомендуется три дозы первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера. Первая доза вводится спустя пять месяцев после первичной иммунизации. Для людей, относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19, рекомендуется дополнительная доза, если после предыдущей прошло более шести месяцев.
Необходимость дополнительных прививок определяет врач, учитывая состояние пациента и эпидемиологическую ситуацию в стране.
"Для людей, имеющих нарушение схемы вакцинации против COVID-19 и не получивших вторую дозу вакцины или первую бустерную дозу, должны их получить при первой возможности с соблюдением минимального интервала до введения первой бустерной дозы с введением последующих дополнительных бустерных доз с интервалами, определенными в рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ)", - отметили в министерстве.
Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок.
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