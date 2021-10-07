Минздрав утвердил перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Согласно документу, на период действия карантина, обязательной вакцинации подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений.

Приказ вступает в силу 7 ноября.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - говорится в сообщении.

