Минздрав утвердил перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Согласно документу, на период действия карантина, обязательной вакцинации подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений.
Приказ вступает в силу 7 ноября.
"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - говорится в сообщении.
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