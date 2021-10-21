Минздрав усилит профилактические меры против гепатита В, туберкулеза и полиомиелита
В Украине усилят меры по профилактике болезней, которые можно преодолеть вакцинацией
Соответствующее постановление принял главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Минздрав.
К таким болезням относятся гепатит В, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, ХИБ-инфекция.
"Благодаря повышению числа вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а значит - предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы", - говорится в сообщении.
Новые правила:
- Иммунизация должна и дальше оставаться доступной.
Пациенты не должны получать излишние рекомендации по обследованию или диагностике перед проведением прививок.
- Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно.
Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.
- Дети могут находиться в учебных заведениях или зачисляться в них, если они получили справку о проведенном курсе обязательных прививок согласно возрасту и Национальному календарю профилактических прививок.
Отмечается, что все вакцины, внесенные в календарь, оплачивает государство.
- Прививки должны быть организованы с соблюдением мер инфекционного контроля.
В Минздраве отметили, что люди не должны сидеть в очередях с большим скоплением посетителей, чтобы получить профилактические прививки.
- Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах школ.
Они должны давать разрешение на медицинское вмешательство.
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