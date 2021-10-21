Минздрав усилит профилактические меры против гепатита В, туберкулеза и полиомиелита

Соответствующее постановление принял главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Минздрав.

К таким болезням относятся гепатит В, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, ХИБ-инфекция.

"Благодаря повышению числа вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а значит - предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы", - говорится в сообщении.

Новые правила:

Иммунизация должна и дальше оставаться доступной.

Пациенты не должны получать излишние рекомендации по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно.

Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.

Дети могут находиться в учебных заведениях или зачисляться в них, если они получили справку о проведенном курсе обязательных прививок согласно возрасту и Национальному календарю профилактических прививок.

Отмечается, что все вакцины, внесенные в календарь, оплачивает государство.

Прививки должны быть организованы с соблюдением мер инфекционного контроля.

В Минздраве отметили, что люди не должны сидеть в очередях с большим скоплением посетителей, чтобы получить профилактические прививки.

Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах школ.

Они должны давать разрешение на медицинское вмешательство.

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