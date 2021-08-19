Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль по всей Украине

Об этом сообщается на сайте МЗ.



Соответствующие письма направлены главам ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.



Отмечается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения "ковида" во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мероприятиями.



"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - пам закладку, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни ", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



В условиях пандемии украинцы имеют:

носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физической дистанции;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте

соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение по госпитализированными и контактными лицами;

организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким ходом COVID-19;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

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Медики, которые предоставляют больным COVID-19, должны:Кроме того, должны обновить маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, проводящие исследования на COVID-19 методом ПЦР.