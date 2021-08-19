Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль по всей Украине
Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах Украины
Об этом сообщается на сайте МЗ.
Соответствующие письма направлены главам ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.
Отмечается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения "ковида" во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мероприятиями.
"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - пам закладку, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни ", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В условиях пандемии украинцы имеют:
- носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;
- соблюдать физической дистанции;
- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте
- соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).
- выявлять новые случаи заболеваний;
- доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;
- регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
- осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение по госпитализированными и контактными лицами;
- организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким ходом COVID-19;
- обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.
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