Минздрав требует отстранять от работы главврачей за подделку COVID-свидетельств

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что на сегодняшний день на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

"Мы официально направим представление владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным громадам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах ", - подчеркнул он.

Напомним, 27 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала очередную схему фальсификации международного свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Если следствие выявит, что главный врач не был причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МЗ должен инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья. После этого территориальная громада будет финансировать больницу самостоятельно.

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