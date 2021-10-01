Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучреждений по подозрению в подделке COVID-сертификатов
Министерство здравоохранения требует отстранить руководителей 15 медучреждений по подозрению в подделке COVID-сертификатов
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
Согласно сообщению, ведомство направило письма-представления владельцам учреждений здравоохранения с требованием отстранить от работы руководителей тех заведений, где врачи могли подделывать документы о вакцинации, на время уголовного производства.
Отмечается, что, если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв его контракта с Национальной службой здоровья Украины. Поэтому территориальная громада будет самостоятельно финансировать такое заведение здравоохранения.
По данным Минздрава, с начала года было открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.
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