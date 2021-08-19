Минздрав советует обозначать стикерами помещения с COVID-вакцинированным персоналом

Об этом сообщается в Telegram Минздраве.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19", - говорится в сообщении.



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Как отмечается, вакцинированные коллективы могут расклеить в себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине выросли до 1 млн прививок в неделю .

Украина с начала недели (от 17 августа) получила около 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительств Греции, Польши и Литвы.

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