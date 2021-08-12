Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac до двух недель

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.



"В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции - 14 дней ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для принятия этого решения эксперты МОЗ проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалов между дозами.



По данным различных исследований, обобщенные Стратегической консультативной группой экспертов, консультирующий ВОЗ, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.



Последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июля 2021 г. года выявило уровень сероконверсии, то есть выработка антител, в 89,7%.



Поэтому Минздрав рекомендует медикам, которые прививают населения, запрашивает пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb