Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac до двух недель
Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech к минимальному сроку
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции - 14 дней ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для принятия этого решения эксперты МОЗ проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалов между дозами.
По данным различных исследований, обобщенные Стратегической консультативной группой экспертов, консультирующий ВОЗ, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.
Последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июля 2021 г. года выявило уровень сероконверсии, то есть выработка антител, в 89,7%.
Поэтому Минздрав рекомендует медикам, которые прививают населения, запрашивает пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное