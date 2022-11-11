Минздрав рекомендует соблюдать интервал между прививкой от COVID-19 и другой вакцинацией

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

"Следует соблюдать 14-дневный интервал между вакцинацией против COVID-19 и прививками против других болезней, кроме прививок от гриппа, которые можно делать одновременно в разные руки или с любым временным промежутком", - пишут медики.

Сообщается, если есть необходимость быстрого прохождения вакцинации, эти прививки можно делать одновременно, ведь это разрешено приказом Минздрава №1067 от 20 июня этого года.

"Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней безопасна и не может "перегрузить" иммунную систему. Если этого требуют обстоятельства, это разрешено как в Украине, так и в мире", - разъясняют в пресс-службе.

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Также делать экстренную прививку, независимо от того, когда была введена вакцина от COVID-19, можно в любое время.

Медики отмечают, что следует помнить о календаре вакцинации и не откладывать прививки из-за волны коронавируса.

"В 14 лет подростки должны получить очередную дозу вакцины от полиомиелита, а в 16 лет – от дифтерии и столбняка. Если ваши дети пропустили эти прививки, их нужно наверстать как можно скорее", - добавили в Минздраве.