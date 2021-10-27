Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет: прививки сделали более 15 тыс. подростков

Соответствующим приказом Минздрав утвердил рекомендацию Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

Согласно утвержденным рекомендациям, вакцинация от COVID-19 детей не из групп риска и приоритетной вакцинации может быть проведена при наличии прививок, соответствующих возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Как отмечается, в случае дефицита вакцин необходимо приоритетно обеспечить вакцинами против коронавируса детей от 12 лет и взрослых, отнесенных к приоритетным группам вакцинации, имеющих высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Учитывая данные безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

В свою очередь использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, следует отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Сообщается, что лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против COVID-19, и которые больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19. Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Вакцина Pfizer для детей старше 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Так, по состоянию на 27 октября вакцинацию (первая прививка) от коронавируса прошли более 15 тыс. украинцев младше 18 лет.

Согласно данным СНБО, в возрастной группе 12-16 лет на сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли 2 336 человек. Лидерами являются Черновицкая (426) и Днепропетровская (301) области, аутсайдерами Луганскойая (18) и Львовская (3) области.

В возрастной группе 16-18 лет вакцинацию от COVID прошли 12 703 человека. Из них в Киеве вакцинировали 1 225, в Днепропетровской - 924, Полтавской области - 830.

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