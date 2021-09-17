Минздрав разрешил комбинировать вакцины Pfizer и Moderna
В Министерстве здравоохранения заявили, что комбинирование вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно
Об этом передает пресс-служба МОЗ.
"В случае если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в июле МЗ одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.
Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.
"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - отметили в пресс-службе.
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