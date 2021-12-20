Минздрав рассмотрит в 2022 году вопрос о введении третьей дозы COVID-вакцины всем гражданам
В январе 2022 года Минздрав намерен рассмотреть введение бустерной вакцинации для всех украинцев
Об этом сообщает пресс-центр Правительственного портала.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, этот вопрос только планируют обсудить.
"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", - отметил он.
Кроме того, министр напомнил, что для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями прививки третьей дозой уже разрешили.
- Напомним, 13 декабря Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.91
- Актуальное
- Важное