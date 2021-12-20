Минздрав рассмотрит в 2022 году вопрос о введении третьей дозы COVID-вакцины всем гражданам

Об этом сообщает пресс-центр Правительственного портала.



По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, этот вопрос только планируют обсудить.



"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", - отметил он.



Кроме того, министр напомнил, что для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями прививки третьей дозой уже разрешили.

Напомним, 13 декабря Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb