Минздрав рассматривает введение привилегий для вакцинированных украинцев: будут опираться на опыт западных стран

Об этом заявил на брифинге министр Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

"Будут вводиться ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне. Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и посетители будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

Он добавил, что таких сфер достаточно.

"Мы это видим во Франции, Германии .. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США посмотреть что работает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.