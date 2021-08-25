Минздрав рассматривает введение привилегий для вакцинированных украинцев: будут опираться на опыт западных стран
Министерство здравоохранения рассматривает введение послаблений для вакцинированных от COVID-19 украинцев
Об этом заявил на брифинге министр Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .
"Будут вводиться ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне. Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и посетители будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.
Он добавил, что таких сфер достаточно.
"Мы это видим во Франции, Германии .. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США посмотреть что работает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.
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