Минздрав расширил "желтую" зону карантина: какие регионы попали
В "желтую" зону карантина перешла Тернопольская область. Отныне в этой зоне три региона
Об этом передает пресс-служба Минздрава .
Так, в красной зоне находятся: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.
В свою очередь, к "оранжевой" зоне отнесены следующие области:
- Винницкая;
- Волынская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
Тем не менее, с 4 ноября расширили "желтую" карантинную зону. Теперь в нем три области: Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.
- Напомним, за 3 ноября в Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей – 1 787, медработников – 426).
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