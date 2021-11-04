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Минздрав расширил "желтую" зону карантина: какие регионы попали

4 ноября, 2021 четверг
09:18
Общество карантин

В "желтую" зону карантина перешла Тернопольская область. Отныне в этой зоне три региона

Об этом передает пресс-служба Минздрава .

Так, в красной зоне находятся: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

В свою очередь, к "оранжевой" зоне отнесены следующие области:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Черкасская;
  • Черновицкая.

Тем не менее, с 4 ноября расширили "желтую" карантинную зону. Теперь в нем три области: Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.


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