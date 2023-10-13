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Главная Здоровье Минздрав расширил список специалистов, которые могут производить переливание крови от донора

Минздрав расширил список специалистов, которые могут производить переливание крови от донора

13 октября, 2023 пятница
10:12
Здоровье

Число медицинских специалистов, которые могут осуществлять переливание донорской крови, увеличилось. В список были добавлены еще 26 специалистов, в основном по хирургии

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

"Последние два года необходимость в переливании крови возросла из-за травм, полученных в результате постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов, сопровождающихся массивной кровопотерей, которая должна быть немедленно замещена. Минздрав реагирует на эти реалии, расширяя возможности оказания трансфузиологической помощи. Наша цель – максимально приблизить донорскую кровь" к раненому", - отметил директор Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелко.

До недавнего времени право на переливание крови, согласно квалификационным требованиям, имели только врачи-анестезиологи и врачи-трансфузиологи. Однако в постановлении Кабмина, регулирующем процесс обеспечения донорской кровью, указано, что все специалисты, не имеющие соответствующей специализации, должны пройти обучающий курс в Центре трансплант-координации.

Таким образом, Министерство здравоохранения внесло изменения в квалификационные характеристики врачей, которые теперь должны обладать знаниями и навыками в сфере переливания крови и ее компонентов. Это требование было добавлено к квалификационным характеристикам врачей, которые в своей работе имеют дело с хирургическими операциями и экстренными состояниями пациентов, таких как хирурги, травматологи, комбустиологи.

Сообщается, что это позволит врачам этих специальностей, избравших защитить нашу страну и присоединившихся к Вооруженным Силам Украины, использовать кровь и ее компоненты для спасения наших воинов на передовых позициях без задержек. Такой подход будет применяться и в госпиталях у фронта.

Актуальные номера центров крови на сайте Украинского центра трансплант-координации .

Одновременно с этим были изменены квалификационные требования к получению специализации "Трансфузиологии". Теперь врачи более широкого спектра специальностей смогут ее получить.

Справочно. Трансфузиолог – это специалист, занимающийся лечением патологических состояний посредством переливания крови, ее компонентов и кровезаменителей.

Что предшествовало

3 августа стало известно, что Министерство обороны и Минздрава договорились о подготовке боевых медиков к переливанию крови на передовой.

5 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разрешение на переливание крови боевым медикам на передовой, а в Минздраве расширили для этого программу.

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