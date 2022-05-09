Минздрав: раненых украинцев и онкобольных детей эвакуируют на лечение за границу бесплатно
Министерство здравоохранения Украины доставляет украинцев, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ, на лечение за границу почти каждый день - этот процесс бесплатный
Об этом сообщила пресс-служба министерства .
Минздрав Украины и Еврокомиссия через систему экстренного реагирования Евросоюза оперативно определяют профильную специализированную клинику в одной из стран ЕС для лечения и реабилитации украинцев. Далее Минздрав контактирует с клиникой и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.
Эвакуируют взрослых и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и заболеваниями, нуждающимися в специализированной и неотложной помощи.
Все эвакуационные рейсы из самых горячих точек в безопасные регионы и направления за границу осуществляются абсолютно бесплатно.
"Сборы на лечение является личной инициативой частных лиц и организаций, к которым Министерство не имеет никакого отношения. Отмечаем, что эвакуацию, транспортировку и лечение пострадавших украинцев при сотрудничестве Минздрава и Еврокомиссии проводят на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.
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