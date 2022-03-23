Минздрав просит украинцев сообщать о завышенных ценах на медикаменты

Об этом Минздрав написал в "Фейсбуке".



"В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками как в орган, контролирующий цены на лекарства на время военного положения", – говорится в сообщении.

Минздрав призвал аптечные сети не злоупотреблять ситуацией и не завышать цены на медпрепараты.Также о таких ситуациях можно информировать Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Госпродпотребслужба - по электронному адресу [email protected] - по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;- через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.Напомним, "Дарница" будет производить COVID-лекарство Paxlovid от компании Pfizer.