Минздрав просит украинцев сообщать о завышенных ценах на медикаменты
Министерство здравоохранения призвало аптечные сети не завышать цены на медикаменты
Об этом Минздрав написал в "Фейсбуке".
"В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками как в орган, контролирующий цены на лекарства на время военного положения", – говорится в сообщении.
Минздрав призвал аптечные сети не злоупотреблять ситуацией и не завышать цены на медпрепараты.
Также о таких ситуациях можно информировать Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Госпродпотребслужба :
- по электронному адресу [email protected];
- по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.
Напомним, "Дарница" будет производить COVID-лекарство Paxlovid от компании Pfizer.
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