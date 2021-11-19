Минздрав: пророссийские пропагандисты распространяют фейки об украинской системе здравоохранения

Об этом Карчевич сказала на брифинге, сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.



"СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно ложных статей, касающихся реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", - сказала Карчевич .



Замминистра подчеркнула, что во время информационных атак пропагандисты используют российские фейки о том, что "система не выдерживает", а люди "отказываются от получения услуг".



По мнению Карчевича, распространение фейков имеет целью посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения.



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