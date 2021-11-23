Минздрав продлил контракт с Pfizer: ежегодно будут поставлять 25 млн доз вакцины
Министерство здравоохранения продлило контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса на 2022-2023 годы. Фармацевтическая компания будет поставлять 25 млн доз вакцины ежегодно
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 ноября.
"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. За это время Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", - отметил он.
Министр напомнил, что согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав позволил совмещать мРНК-вакцины для прививок.
"Если первая прививка сделана Moderna, вторая - Pfizer, или наоборот. Если первая доза Astrazeneca, то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину", - сказал он и добавил, что смешивание других типов вакцин пока не предусмотрено.
Ляшко отметил, что лица, получившие две дозы вакцины по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными.
"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", - сказал министр.
Справка: мРНК-вакцина содержит молекулы мРНК, кодирующей шиповидный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок. Иммунная система узнает, что белок не принадлежит человеку и производит антитела к нему.
- Напомним, с начала кампании Минздрав провел 22 939 693 прививки. За минувшие сутки, 22 ноября, вакцинировались 270 258 человек, из них первую дозу получили 79 207 человек, а вторую – 191 051 человек.
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