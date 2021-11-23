Минздрав продлил контракт с Pfizer: ежегодно будут поставлять 25 млн доз вакцины

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 ноября.



"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. За это время Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", - отметил он.



Министр напомнил, что согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав позволил совмещать мРНК-вакцины для прививок.



"Если первая прививка сделана Moderna, вторая - Pfizer, или наоборот. Если первая доза Astrazeneca, то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину", - сказал он и добавил, что смешивание других типов вакцин пока не предусмотрено.



Ляшко отметил, что лица, получившие две дозы вакцины по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными.



"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", - сказал министр.



Справка: мРНК-вакцина содержит молекулы мРНК, кодирующей шиповидный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок. Иммунная система узнает, что белок не принадлежит человеку и производит антитела к нему.

Напомним, с начала кампании Минздрав провел 22 939 693 прививки. За минувшие сутки, 22 ноября, вакцинировались 270 258 человек, из них первую дозу получили 79 207 человек, а вторую – 191 051 человек.