Минздрав продлил до 31 марта инициативу 50% скидки на такси тем, кто вакцинируется против COVID-19
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с сервисом такси Uklon будет дарить 50% скидки на поездки вакцинированным против COVID-19 до 31 марта 2022 года
Об этом сообщает пресс- служба Минздрава.
"Заболеваемость COVID-19 в Украине снова растет, поэтому сервис вызова такси Uklon и Министерство здравоохранения решили возобновить совместную инициативу и продлить ее до 31 марта 2022 года. Всем, кто сделает первую, вторую или бустерную прививку антиковидной вакциной, Uklon -50% на одну поездку", – говорится в сообщении.
Предложение доступно во всех 27 городах, где присутствует сервис Uklon. Для получения скидки на поездку необходимо: скачать приложение Uklon и зарегистрироваться в нем; сосканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код; авторизироваться в чат-боте через мессенджер Telegram.
После этого скидка начисляется в мобильном приложении автоматически, поэтому вводить собственноручно промокод не требуется.
- Напомним, в сентябре прошлого года Министерство здравоохранения договорилось с сервисом такси Uklon о предоставлении скидок на поездки для украинцев, привившихся от COVID-19 хотя бы одной дозой.
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