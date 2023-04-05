Минздрав призывает доноров с отрицательным резус-фактором сдавать кровь для защитников

Об этом сообщили в Минздраве.

"Сталое обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности. Благодаря поддержке украинцев удалось достаточно увеличить ежедневный запас эритроцитарных компонентов крови. Однако среди нас, как и среди всего населения Европы, только 14% имеют кровь резус-отрицательной принадлежности. Соответственно и количество доноров резус-отрицательного фенотипа - невысокое", - отметили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в случае массивных кровопотерь пострадавшим с любым фенотипом, в качестве первой дозы можно применять эритроциты или кровь резус-отрицательной принадлежности О (I) группы.

Актуальные телефоны центров крови – по ссылке: https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/