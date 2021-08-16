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Минздрав призвал власть на местах проверить больницы на готовность к новой волне коронавируса

16 августа, 2021 понедельник
18:05
Общество СOVID

Министерство здравоохранения призвало местные власти проинспектировать больницы на готовность к новой волне COVID-19

Об этом передает пресс-служба МЗ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал местные власти проверить готовность больниц, определенных для лечения пациентов с COVID-19. По результатам региональных визитов команды МЗ, с этим он обратился к главам областных государственных администраций на очередном селекторном совещании с регионами в Офисе президента.

"В июне Минздрав утвердил обновленный перечень заведений, определив 257 больниц для оказания стационарной или реанимационной помощи пациентам с COVID-19. Они законтрактированы и получили деньги за предоставленные услуги. Также за это время регионы пополнили автопарк скорых, которые должны четко следовать определенному маршруту пациента, а не везти больных просто в ближайшую больницу. Поставлены ​​161 КТ и 148 рентген-аппаратов, 165 УЗИ аппаратов. Это все ушло в больницЫ, владельцами которых являются местные власти - прошу убедиться, что это оборудование установлено и готово оказывать помощь в случае роста заболеваемости COVID-19 ", - сказал он.

Ляшко отметил, что для амбулаторного лечения закуплено 14790 кислородных концентраторов во всех областях. Для этого в рамках специальной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам было предоставлено 693 млн 693 тыс. Грн.

"Эти кислородные концентраторы стали собственностью территориальных общин, которые являются владельцами соответствующих амбулаторий (то есть коммунальной собственностью) и находятся в их оперативном управлении. Дополнительно 43 больницы получили 152 млн грн для усовершенствования систем кислородопставки. Также в рамках международной технической помощи уже смонтированы новые кислородные станции в 20 заведениях, которые будут оказывать помощь пациентам с COVID-19 ", - сказал министр.

Среди основных требований к учреждениям:

  • Врачи, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, не должны оказывать помощь другим пациентам. Ведь один анестезиолог не может оказывать, например, помощь пациенту с коронавирусом и одновременно помогать при родах.
  • Осуществление закупки, использования и сохранения остатков лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) в соответствии с отраслевыми стандартами. Организация эффективного управления запасами лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, закупленных учреждением или полученных путем централизованных закупок МЗ Украины. Использование и сохранение остатков лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения пациентов, в том числе после окончания действия договора.
  • Обеспечение разделения потоков пациентов с подозрением или установленным заболеванием коронавирусной болезни (COVID-19) и пациентов с другими заболеваниями.
  • Обеспечение проведения лабораторных и инструментальных исследований в заведении или на условиях договора подряда.

В Минздраве добавили, что среди требований к больницам также осуществление дополнительных доплат сотрудникам учреждения здравоохранения, которые непосредственно задействованы для лечения пациентов с COVID-19 в размере до 300% заработной платы (должностного оклада (с повышениями) с учетом обязательных доплат , надбавок) в соответствии с законодательством.

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Здоровье
карантин
Коронавирус
Виктор Ляшко
локдаун
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