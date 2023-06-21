Минздрав призвал украинцев прививаться от COVID-19 во избежание вспышки заболевания осенью
Несмотря на уменьшение количества больных COVID-19 летом, врачи призывают продолжать вакцинацию во избежание вспышки инфекции осенью
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .
За предыдущую неделю в Украине обнаружили коронавирус у 1308 человек, из них 102 ребенка и 25 медработников. Наибольшее количество подтверждений среди граждан старше 60 лет – 568 случаев, 13 летальных.
"Уровень охвата прививками в Украине снижается: среди населения он ниже 70% и не достигает 30% среди людей старше 60 лет. Соответственно, осенью рискуем увидеть очередную сезонную волну заболеваемости, поэтому сейчас нужно всем восстановить защиту, чтобы иметь сформированный иммунитет и снизить риски для собственного здоровья", – сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По состоянию на середину июня в Украине 3223164 человека получили первый бустер против COVID-19, а 335065 - второй.
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В Украине более 7 млн бесплатных доз вакцины, которые доставляются регулярно по регионам. С начала вакцинальной кампании сделано 35 533 427 прививок. За прошедшую неделю – 13 754.
Медики напоминают, что первый бустер для взрослых делают через 5 месяцев после основного курса вакцинации, а второй – не ранее чем через 4 месяца после первого. Для детей от 5 до 11 лет есть специальная вакцина Comirnaty, которая имеет втрое меньше активного вещества, чем обычная вакцина для людей старше 12 лет.
- 25 апреля Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации через COVID-19, а также карантин на всей территории до 30 июня.
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