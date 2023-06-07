Минздрав предупредил об опасности ботулизма в результате подрыва Каховской ГЭС: как уберечься
Из-за подрыва Каховской ГЭС и падения уровня воды в Днепре на Днепропетровщине начался массовый мор рыбы. Аналогичная ситуация может сложиться и в других регионах
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В ведомстве призывают украинцев не собирать и не употреблять мертвую рыбу, чтобы не заразиться ботулизмом.
"Мертвую или умирающую рыбу нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять. Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в т.ч. сушить, вялить, жарить или варить Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества!" - отметили у Ляшко.
Также Минздрав не советует покупать рыбу "с рук".
В ведомстве перечислили основные симптомы заражения ботулизмом, например усталость, тошнота, головная боль и т.д., и отметили, что медицинские учреждения страны обеспечены сывороткой.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, читайте по ссылке.
- Ранее Минздрав призвал пить только привозную или бутилированную воду и дал другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.
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