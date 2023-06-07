Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве призывают украинцев не собирать и не употреблять мертвую рыбу, чтобы не заразиться ботулизмом.

"Мертвую или умирающую рыбу нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять. Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в т.ч. сушить, вялить, жарить или варить Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества!" - отметили у Ляшко.

Также Минздрав не советует покупать рыбу "с рук".

В ведомстве перечислили основные симптомы заражения ботулизмом, например усталость, тошнота, головная боль и т.д., и отметили, что медицинские учреждения страны обеспечены сывороткой.