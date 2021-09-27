Минздрав предложил список профессий для обязательной COVID-вакцинации
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о перечне профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса
Об этом говорится в документе, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
В проекте приказа говорится, что на период действия карантина, установленного правительством, вакцинации против COVID-19 подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- Работники местных государственных администраций;
- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.
Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.
"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ", - говорится в документе.
В Минздраве отметили, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах, но не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
- Напомним, в Николаеве вход в горсовет позволят только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
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