Минздрав предложил список профессий для обязательной COVID-вакцинации

Об этом говорится в документе, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В проекте приказа говорится, что на период действия карантина, установленного правительством, вакцинации против COVID-19 подлежат:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

Работники местных государственных администраций;

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ", - говорится в документе.

В Минздраве отметили, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах, но не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, в Николаеве вход в горсовет позволят только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

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