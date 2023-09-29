Минздрав: после инициатив по УПЦ МП антивакцинальные настроения снизились
После законодательной инициативы по прекращению деятельности в Украине УПЦ Московского патриархата антивакцинальные настроения снизились
Об этом в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим" заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Когда мы проводили кампании по вакцинации и раунды иммунизации еще в доковременные времена, мы обратили внимание, что ячейки Московского патриархата почти все антивакцинально настроены. Кроме этого, они несут это в другие массы. У нас сейчас происходит вакцинальная кампания против кори и после запрета (законопроекты по ограничению деятельности, - ред.) церкви Московского патриархата мы видим, что это информационное влияние существенно сейчас снижено. Люди слушают, интересуются (вакцинацией - ред.), берут раздаточные материалы, начинают изучать", - сказал он.
По мнению Кузина, очевидно, существует определенная группа людей, которые заинтересованы в распространении мифов о вакцинации. Он добавил, что все базируются либо на непроверенных данных, либо на результатах свободно трактуемых научных исследований.
- 23 сентября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что среди депутатского корпуса украинского парламента отсутствует большинство голосов, которые могут быть отданы за закон о прекращении деятельности церкви Московского патриархата . Речь идет о по меньшей мере 226 голосах народных избранников.
- Председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев убежден, что в Верховной Раде могут найти 226 необходимых голосов для принятия закона о запрете деятельности УПЦ МП.
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