Минздрав: после инициатив по УПЦ МП антивакцинальные настроения снизились

Об этом в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим" заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Когда мы проводили кампании по вакцинации и раунды иммунизации еще в доковременные времена, мы обратили внимание, что ячейки Московского патриархата почти все антивакцинально настроены. Кроме этого, они несут это в другие массы. У нас сейчас происходит вакцинальная кампания против кори и после запрета (законопроекты по ограничению деятельности, - ред.) церкви Московского патриархата мы видим, что это информационное влияние существенно сейчас снижено. Люди слушают, интересуются (вакцинацией - ред.), берут раздаточные материалы, начинают изучать", - сказал он.

По мнению Кузина, очевидно, существует определенная группа людей, которые заинтересованы в распространении мифов о вакцинации. Он добавил, что все базируются либо на непроверенных данных, либо на результатах свободно трактуемых научных исследований.