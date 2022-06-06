Минздрав получил 38 тонн лекарств и 22 "скорых" в качестве гуманитарной помощи

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, в течение недели получено от разных доноров и благотворительных организаций 22 автомобиля скорой помощи, кислородную станцию, промышленный генератор, 15 электрогенераторов, 10 тонн препаратов группы инсулинов, 28 тонн противовирусных средств прямого действия.

Кроме того, поступило 150 защитных шлемов, 735 бронежилетов, 3680 тактических аптечек, 2500 турникетов, 900 гемостатических бинтов, 4300 термоодеял, 22,5 т средств индивидуальной защиты, 3,5 тонны реагентов для лабораторий, 20 тыс. быстрых тестов на антиген SARS-COV-2, 840 тыс. бактерицидных таблеток для очищения воды, 50 портативных наборов для проверки качества воды.

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