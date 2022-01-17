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Минздрав: подростки могут вакцинироваться против COVID-19, даже если не имеют всех общих прививок

17 января, 2022 понедельник
18:26
Общество

Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации против COVID-19 детей от 12 лет

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно указу министерства, детей от 12 лет можно прививать против COVID-19 независимо от того, имеют ли они все рутинные прививки, согласно Национальному календарю.

До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

  • от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации);
  • туберкулеза (1 доза, завершенный курс);
  • кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);
  • дифтерии, столбняка (5 доз);
  • коклюша (4 дозы, завершенный курс);
  • полиомиелита (5 доз);
  • хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

Теперь, чтобы записать ребенка на прививку, достаточно обратиться в любой пункт или центр прививки. Минздрав предоставил адреса и номера телефонов пунктов вакцинации.

С собой необходимо иметь: свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет); детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных против COVID-19 также есть возможность сгенерировать детский COVID-сертификат.

  • Напомним, 27 октября Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет.

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