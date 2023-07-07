Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине, – Кузин

Об этом он сказал в эфире ICTV.

Ведущий напомнил, что президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости принятия закона о медицинском каннабисе, но в парламенте до сих пор не хватает голосов.

"У людей бытует мнение, что это легализация наркотиков", – сказал журналист.

Он спросил у заместителя главы Минздрава, что тот думает о легализации медицинского каннабиса.

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу. Начну с того, что наркотики используются в сфере здравоохранения. Они используются для лечения хронической боли, для паллиативного лечения. И есть определенные регулятивные органы и процессы контроля по обращению этих препаратов", - рассказал Кузин, имея в виду морфин.

Что касается препаратов на основе каннабиса, их легализовали многие европейские страны и активно используют.

Что известно о лекарствах на основе медицинского каннабиса

Каннабис - это психоактивное средство, которое добывается из растений конопли. Различают два его основных активных вещества - каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Именно от их соотношения зависит, какие свойства имеет тот или иной вид каннабиса.

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Документ вернули на доработку. Народный депутат тогда Николай Княжицкий отмечал, что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение. Ряд украинских общественных организаций потребовал от Верховной Рады принять законопроект о медицинском каннабисе под номером 7457. Законопроект внесен в парламент еще в июне 2022 года.

Сторонники принятия отмечают, что во время войны документ приобрел еще большую актуальность, поскольку речь идет о лечении людей с ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий. Представители общественных организаций говорят, что легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли миллионам пациентов с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.

В июне 2022 года правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине. В начале февраля 2023 года в Совет внесли законопроект "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны. Он предусматривает не полный легалайз, но дает разрешение использовать растения только в медицинских и научных целях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что целесообразность терапевтического применения конопли подтверждена учеными для таких состояний. Паллиативная помощь (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).